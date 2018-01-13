Бобарико: на Олимпиаду порекомендую 2-3 человек из женской «молодёжки»

Главный тренер женской молодёжной сборной России Евгений Бобарико после завершения чемпионата мира сообщил, что порекомендует несколько человек из своей команды в национальную сборную для участия в Олимпиаде. Наша команда проиграла в матче за третье место сборной Канады со счётом 1:5.



«Мы разговаривали с главным тренером женской сборной Алексеем Чистяковым. Он сам пока не знает, кто будет допущен к турниру, а кто дисквалифицирован. Я порекомендую не более 2-3 человек», — цитирует Бобарико пресс-служба ФХР.

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