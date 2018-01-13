Дубль и две передачи Малкина помогли «Питтсбургу» обыграть «Детройт»

«Питтсбург Пингвинз» одержал победу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Детройт Ред Уингз». Встреча, проходившая на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» в Питтсбурге, завершилась со счётом 4:1.



В первом Малкин открыл счёт. На 14-й минуте «Детройт» отыгрался благодаря голу Джастина Абделкейдера в большинстве, но вскоре Фил Кессел вновь вывел «Питтсбург» вперёд. В начале второй двадцатимиунтки Малкин оформил дубль, а в третьем периоде Сидни Кросби сделал счёт 4:1.

Евгений Малкин провёл на льду 18 минут 40 секунд, набрал 4 (2+2) очка, нанёс три броска по воротам и завершил встречу с показателем полезности «+2».

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Видео второго гола Малкина можно посмотреть также в «твиттере» «Питтсбург Пингивнз».