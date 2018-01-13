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Дубль и две передачи Малкина помогли «Питтсбургу» обыграть «Детройт»

Хоккей

«Питтсбург Пингвинз» одержал победу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Детройт Ред Уингз». Встреча, проходившая на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» в Питтсбурге, завершилась со счётом 4:1.

В первом Малкин открыл счёт. На 14-й минуте «Детройт» отыгрался благодаря голу Джастина Абделкейдера в большинстве, но вскоре Фил Кессел вновь вывел «Питтсбург» вперёд. В начале второй двадцатимиунтки Малкин оформил дубль, а в третьем периоде Сидни Кросби сделал счёт 4:1.

Евгений Малкин провёл на льду 18 минут 40 секунд, набрал 4 (2+2) очка, нанёс три броска по воротам и завершил встречу с показателем полезности «+2».

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте».

НХЛ - регулярный чемпионат
13 января 2018, суббота. 21:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
4 : 1
2:1, 1:0, 1:0
Детройт Ред Уингз
Детройт
1:0 – Малкин (Хагелин, Мяяття) – 03:01 (5x5), 1:1 – Абделкейдер (Татар, Зеттерберг) – 13:36 (5x4), 2:1 – Кессел (Кросби, Малкин) – 16:35 (5x4), 3:1 – Малкин (Кессел) – 22:08 (5x5), 4:1 – Кросби (Кессел, Малкин) – 43:31 (5x4)

Видео второго гола Малкина можно посмотреть также в «твиттере» «Питтсбург Пингивнз».

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