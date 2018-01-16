«Колорадо» — «Анахайм»: Бернье совершил невероятный сейв клюшкой в падении

«Колорадо Эвеланш» одержал победу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Анахайм Дакс» со счётом 4:1.



В середине второго периода при счёте 1:0 в пользу «лавин» Джонатан Бернье совершил невероятный сейв. Якоб Сильверберг сделал прострел за спину на Райана Кеслера, который бросал с неудобной по пустым воротам, но Бернье в падении успел дотянуться клюшкой и отразить шайбу.



В итоге «Колорадо» вывел шайбу из зоны и Натан Маккиннон увеличил преимущество хозяев.

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Видео эпизода можно посмотреть также в «твиттере» НХЛ.