Питерс — о травме Ахо: там был удар в голову, насчёт злого умысла судить не буду

Главный тренер «Каролины Харрикейнз» Билл Питерс поделился мнением о травме форварда Себастьяна Ахо, который выбыл на неопределённый срок. Форвард получил травму в матче с «Калгари Флэймз» (1:4), когда защитник Марк Джиордано одним силовым приёмом попал ему плечом в голову и коленом в колено.



«Я удивился, что Ахо стал двигаться дальше. У него была отличная позиция для броска. Безусловно, там был удар в голову. Не берусь судить, был ли там умысел. Мне показалось, что его рука была прижата. Очень неудачно получилось», — цитирует тренера сайт лиги.



Видео, где Ахо получает травму, можно посмотреть на канале Sportsnet в YouTube.

Лучший бомбардир «Каролины» Ахо выбыл из-за сотрясения и травмы колена