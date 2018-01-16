В. Козлов: очень удивлён, как хорошо Дронов провёл первый матч после травмы

Главный тренер «Металлурга» Виктор Козлов прокомментировал победу над «Авангардом» (4:3 ОТ).



«Очень хороший был матч. Много моментов создали как соперник, так и мы. Ребята молодцы: выстояли в нужный момент, сравняли счёт и добыли победу в овертайме. Чибисов добавил ногами и решил исход встречи. Доволен самоотдачей и тем, как игроки выполнили установку.



Крис Ли не играл, потому что у него небольшое повреждение. Смотрим от игры к игре, когда он может вернуться в состав. Что касается Дронова, то я очень удивлён тем, как хорошо он провёл первый матч после двух месяцев без хоккея. Не секрет, что Григорий – хороший игрок, ждём, что он ещё будет прибавлять», — передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов.



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«Авангард» уступил «Металлургу», поражение стало третьим подряд