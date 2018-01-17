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Две передачи Радулова помогли «Далласу» выиграть у «Детройта»

Хоккей

«Даллас Старз» одержал непростую выездную победу над «Детройт Ред Уингз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на «Литтл Сизарс-арене» в Детройте и завершилась со счётом 4:2 в пользу гостей.

В составе «Далласа» два гола забил Джейсон Спецца (9-я и 35-я минуты), ещё по одному — Радек Факса (3) и Мартин Ганзал (50). За «Детройт» шайбы забросили Тревор Дейли (1) и Андреас Атанасиу (32). Форвард «Старз» Александр Радулов отдал две голевые передачи.

Это четвёртая победа «Далласа» в последних пяти матчах. «Детройт» потерпел третье поражение в четырёх встречах.

НХЛ - регулярный чемпионат
17 января 2018, среда. 03:30 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
2 : 4
1:2, 1:1, 0:1
Даллас Старз
Даллас
1:0 – Дейли (Бертуцци, Атанасиу) – 00:44 (5x5), 1:1 – Факса (Линделль, Клингберг) – 02:48 (5x5), 1:2 – Спецца (Клингберг, А. Радулов) – 08:55 (5x3), 2:2 – Атанасиу (Бертуцци, Кронвалль) – 31:43 (5x5), 2:3 – Спецца (А. Радулов, Бенн) – 34:08 (5x4), 2:4 – Ганзал (Эли, Джонс) – 49:13 (5x5)

Видео второго гола Спеццы с передачи Радулова можно посмотреть на странице «Далласа» в «Твиттере».

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