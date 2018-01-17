Две передачи Радулова помогли «Далласу» выиграть у «Детройта»

«Даллас Старз» одержал непростую выездную победу над «Детройт Ред Уингз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на «Литтл Сизарс-арене» в Детройте и завершилась со счётом 4:2 в пользу гостей.

В составе «Далласа» два гола забил Джейсон Спецца (9-я и 35-я минуты), ещё по одному — Радек Факса (3) и Мартин Ганзал (50). За «Детройт» шайбы забросили Тревор Дейли (1) и Андреас Атанасиу (32). Форвард «Старз» Александр Радулов отдал две голевые передачи.

Это четвёртая победа «Далласа» в последних пяти матчах. «Детройт» потерпел третье поражение в четырёх встречах.

Видео второго гола Спеццы с передачи Радулова можно посмотреть на странице «Далласа» в «Твиттере».