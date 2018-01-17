И. Никитин: ЦСКА сражался, но вратарь «Нефтехимика» сыграл здорово

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Нефтехимиком» (0:1), посетовав на плохую реализацию голевых моментов. «Армейцы» нанесли 37 бросков, но так и не сумели пробить Илью Ежова.

«Наша команда сражалась, но вратарь соперника играл здорово. Забивать нужно. Даже трудно что-то комментировать. Если не забиваешь, то всегда шанс есть у соперника. Ребята проделали огромную работу, создали много моментов, старались и поэтому их упрекнуть не в чем. Единственный момент — реализация. Готовимся к следующему матчу», — цитирует Никитина пресс-служба «Нефтехимика».