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«Рейнджерс» вырвали победу у «Баффало», на счету Бучневича 2 очка и победный гол

Хоккей

«Нью-Йорк Рейнджерс» вырвал победу над «Баффало Сэйбрз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке и завершилась со счётом 4:3 в пользу хозяев.

В составе «Рейнджерс» дублем отличился Рик Нэш (2-я и 47-я минуты), ещё по голу забили Джей Ти Миллер (29) и Павел Бучневич (57). На счету россиянина также одна голевая передача. За «Баффало» шайбы забросили Кайл Окпосо (19), Джастин Фолк (38) и Расмус Ристолайнен (55).

Это поражение стало для «Сэйбрз» шестым в последних семи матчах.

НХЛ - регулярный чемпионат
19 января 2018, пятница. 03:30 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
4 : 3
1:1, 1:1, 2:1
Баффало Сэйбрз
Баффало
1:0 – Нэш (Бучневич) – 01:24 (5x5), 1:1 – Окпосо (Райнхарт, Айкел) – 18:41 (5x4), 2:1 – Миллер (Деарне) – 28:26 (5x5), 2:2 – Фолк (Родригес, Райнхарт) – 37:10 (5x5), 3:2 – Нэш (Макдона, Холден) – 46:49 (5x5), 3:3 – Ристолайнен (Окпосо, Айкел) – 54:59 (5x4), 4:3 – Бучневич (Зибанеджад, Нэш) – 56:02 (5x5)

Видео гола Бучневича можно посмотреть на странице «Рейнджерс» в «Твиттере».

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