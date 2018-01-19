«Рейнджерс» вырвали победу у «Баффало», на счету Бучневича 2 очка и победный гол

«Нью-Йорк Рейнджерс» вырвал победу над «Баффало Сэйбрз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке и завершилась со счётом 4:3 в пользу хозяев.

В составе «Рейнджерс» дублем отличился Рик Нэш (2-я и 47-я минуты), ещё по голу забили Джей Ти Миллер (29) и Павел Бучневич (57). На счету россиянина также одна голевая передача. За «Баффало» шайбы забросили Кайл Окпосо (19), Джастин Фолк (38) и Расмус Ристолайнен (55).

Это поражение стало для «Сэйбрз» шестым в последних семи матчах.

Видео гола Бучневича можно посмотреть на странице «Рейнджерс» в «Твиттере».