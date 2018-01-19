Занковец: игроки «Слована» сейчас думают только о хоккее

Главный тренер «Слована» Эдуард Занковец прокомментировал победу в матче с «Ак Барсом» (4:2).

«Хороший матч. Если говорить коротко, хорошая игра в неравных составах – удачно забили голы, самоотверженно сыграли в третьем периоде.

Сложно ответить двумя словами, как мотивирую игроков, с учётом того что команда давно потеряла шансы на плей-офф. Ребята у нас неплохие, мастерство у них есть. Сейчас ещё такое время, когда все сборные укомплектовались, ребята не забивают головы тем, попали они или нет в свои сборные. Сейчас они думают только о хоккее», – цитирует Занковца «Спорт Бизнес Online».