С. Зубов: это была игра плей-офф, «Сочи» собрался и дожал до конца

Главный тренер ХК «Сочи» Сергей Зубов прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Йокеритом» (2:1).

«Немного мы были не готовы к такому темпу в первом периоде. Постарались внести небольшие коррективы, но в целом рады победе над сильным соперником. У нас есть ребята, кто почувствовал, что такое вкус игры плей-офф. На самом деле, это была игра плей-офф. Мы рады, что проявили характер, собрались и дожали до конца», — приводит слова Зубова официальный сайт клуба.

«Сочи» благодаря победе в основное время гарантировал себе место в плей-офф.