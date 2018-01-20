Титов: игроки «Авангарда» не выдерживают 60 минут хоккей, который я предлагаю

Главный тренер «Авангарда» Герман Титов поделился эмоциями от игры с «Металлургом» (6:3).



«Хочу поздравить наших омских болельщиков с победой. Череда поражений, которая нас преследовала в последнее время, сильно психологически давила на ребят. Мы сегодня все 60 минут бились, повели в счете, две пропустили, но ребята не останавливались. Движение было хорошее сегодня, нацеленность на ворота. Поэтому такой результат, наверное.



Возвращение на второе место? Парадоксы таблицы. Но мы не заглядываем, я ребятам говорил, что череда поражений с нелепыми ошибками, которые были, закончилась. Ребятам сказал: «У нас осталось три игры до конца сезона, и полагаться надо только на себя». Сейчас не от нас многое зависит, а от того, как будут играть соперники. Мы потеряли очень много очков.



С чем связана потеря очков? Отвечу так – тот хоккей, который я хочу преподнести для команды, ребята не выдерживают все 60 минут. Такой современный хоккей, агрессивный, с большим движением, нацеленностью на ворота. До меня был чуть-чуть другой хоккей, я хочу это поменять, но нет времени. И психология. Эти поражения немного задавили ребят», — цитирует Титова официальный сайт «Металлурга».

«Авангард» прервал серию поражений, забросив шесть шайб «Металлургу»