«Северсталь» проиграла «Торпедо», уступив «Динамо» М место в зоне плей-офф

В Нижнем Новгороде местное «Торпедо» оказалось сильнее череповецкой «Северстали», игра закончилась со счётом 3:5. Команда Петериса Скудры выиграла третий матч подряд.



В составе хозяев голами отметились Джеффри Кинрейд, Томаш Кундратек, Михаил Жуков и Каспарс Даугавиньш, оформивший дубль. У «Северстали» заброшенные шайбы на свой счёт Матей Странски и Даниил Вовченко, сделавший дубль.

Посмотреть видео также можно на официальном сайте КХЛ.

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