Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Вильярреал» — «Леванте». LIVE
все матчи

«Северсталь» проиграла «Торпедо», уступив «Динамо» М место в зоне плей-офф

Хоккей

В Нижнем Новгороде местное «Торпедо» оказалось сильнее череповецкой «Северстали», игра закончилась со счётом 3:5. Команда Петериса Скудры выиграла третий матч подряд.

В составе хозяев голами отметились Джеффри Кинрейд, Томаш Кундратек, Михаил Жуков и Каспарс Даугавиньш, оформивший дубль. У «Северстали» заброшенные шайбы на свой счёт Матей Странски и Даниил Вовченко, сделавший дубль.

Посмотреть видео также можно на официальном сайте КХЛ.

КХЛ - регулярный чемпионат
20 января 2018, суббота. 17:00 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
5 : 3
0:1, 2:0, 3:2
Северсталь
Череповец
0:1 – Странски (Трубачёв, Вовченко) – 17:51 (5x4), 1:1 – Даугавиньш (Костицын) – 25:23 (5x4), 2:1 – Даугавиньш (Дугин) – 30:43 (5x5), 2:2 – Вовченко (Трубачёв) – 47:08 (5x4), 3:2 – Кинрейд (Столяров, Костицын) – 51:25 (4x4), 4:2 – Кундратек (Саболич, Желдаков) – 54:19 (5x4), 4:3 – Вовченко (Верёвкин, Гераськин) – 55:30 (5x5), 5:3 – Жуков (Сергиенко) – 59:17 (en)

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»

9 человек, которые сделали этот сезон КХЛ лучше
Они сделали всё, чтобы юбилейный сезон лиги запомнился чем-нибудь хорошим.
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент