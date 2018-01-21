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«Нэшвилл» — «Флорида»: Яндл забил Ринне с середины площадки

Хоккей

«Нэшвилл Предаторз» на домашней площадке принимает «Флориду Пантерз» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

В третьем периоде при счёте 4:2 в пользу «хищников» защитник «Флориды» Кейт Яндл сделал вид, что будет забрасывать шайбу в зону атаки по борту. Пекка Ринне собирался выйти из ворот, чтобы перехватить шайбу, но вместо этого Яндл нанёс бросок в створ с середины площадки, поймал Ринне вне позиции и забил гол.

Видео можно посмотреть на канале Sportsnet в YouTube.

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