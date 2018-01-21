Билялетдинов: игрокам «Ак Барса», наверное, должно быть стыдно за поражения дома

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов рассказал о причинах поражения «Витязю» (0:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Не смогли пробить оборону и вратаря соперника, несмотря на то что играли в большинстве. В большинстве не получается у нас. Нам есть над чем работать – будем работать.

Должно ли игрокам быть стыдно за два подряд поражения дома? Должно быть, наверное. Мы говорили об этом. Тут спрашивать не надо – это нужно понимать", – передаёт слова Билялетдинова «Спорт Бизнес Online».