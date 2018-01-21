Лукоянов: большинства нет, рисунка игры нет, у «Ак Барса» вообще ничего нет

Нападающий «Ак Барса» Артём Лукоянов поделился мнением об игре казанской команды, которая проиграла два матча подряд.

«Довели до такого… Вышли спустя рукава со «Слованом» – всем, наверное, показалось, что мы вышли поиграть просто так. Всё это перерастает на другие игры, поэтому сегодня даже если и старались, то ничего не получалось. Даже сказать нечего – будем разбираться, тренеры что-то подскажут. Могу сказать, что одного желания в таких матчах мало, после «Слована», самой безбашенной игры, всё переросло на другие матчи. Это такая зараза, после которой тяжело вернуть победную игру. Ни большинства, вообще ничего нет… Непонятно, что происходит. Будем разбираться внутри команды.

Думаю, всё дело в нас. Как будто нас собрали только вчера, ничего не получается – ни рисунка игры, ничего нет. У нас была тактика, которая приводила нас к победам, но почему-то последние две игры непонятно, кто и что делает. Отсюда и результат такой.

Все претензии только к нам. Жалко, конечно, что до перерыва осталась только одна игра – не очень приятная ситуация, хотелось сыграть зрелищнее. Нам нужно задуматься об этом большом перерыве – наоборот нужно налаживать свою игру, а у нас, как обычно, всё идёт наоборот на какой-то спад. Еще раз повторюсь, виноваты только мы, видимо, что-то не так у нас происходит", — цитирует Лукоянова «Спорт Бизнес Online».