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16 игроков КХЛ вошли в состав сборной Финлядии на Олимпийские игры

Хоккей

В состав сборной Финляндии на ОИ-2018 вошли 16 игроков, выступающих в Континентальной хоккейной лиге.

Вратари: Микко Коскинен (СКА), Карри Рамо («Йокерит»), Юха Метсола («Амур»).

Защитники: Томми Кивистё, Сами Лепистё («Йокерит»), Юусо Хиетанен («Динамо» М), Атте Охтамаа («Ак Барс»).

Нападающие: Эели Толванен, Марко Анттила («Йокерит»), Йоонас Кемппайнен, Теему Хартикайнен («Салават Юлаев»), Йонас Энлунд («Сибирь»), Петри Контиола («Локомотив»), Ярно Коскиранта (СКА), Оскар Осала («Металлург» Мг), Вели-Маати Савинайнен («Югра»).

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Стал известен состав сборной Финлядии на ОИ-2018
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