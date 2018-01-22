Осала: счастлив попасть на ОИ, хотя нечестно, что там отсутствуют игроки НХЛ

Форвард «Металлурга» Оскар Осала подвёл итоги встречи с «Куньлунь Ред Стар» (4:1).



«Сегодня получился сложный матч – команде соперника нечего терять, у них осталась одна игровая неделя в сезоне, так что они действовали жестко. Для нас был важнейший матч – нам-то есть что терять. Сложно, и психологически было сложно. Но я горжусь нашим характером – при таком течении матча, при счете 1:1 мы смогли найти путь к победе.



Счастлив ли попаданию на ОИ? О, конечно! Мечты сбываются! В 2014 году, когда была Олимпиада в Сочи, я написал пожелание на бумаге, чтобы попасть на следующие Игры. Думал, поедут игроки НХЛ… Да, не очень честно получается, что ребята не смогут там сыграть. Но я все равно горжусь, что буду представлять свою страну на Играх. Если честно, знал о вызове в сборную еще вчера», — цитирует Осалу официальный сайт «Металлурга».

«Металлург» одержал уверенную победу над «Куньлунем»