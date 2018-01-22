«Металлург» одержал уверенную победу над «Куньлунем»

Магнитогорский «Металлург» на домашней арене оказался сильнее китайского «Куньлунь Ред Стар», встреча завершилась со счётом 4:1. Китайский коллектив проиграл пять из последних шести встреч.



В составе хозяев заброшенными шайбами сумели отметиться Мэтт Эллисон, Войтек Вольски, Сергей Мозякин и Евгений Тимкин. Единственный гол «Ред Стар» записал на свой счёт Жильбер Брюле.

Посмотреть видео с опасными моментами можно на официальном сайте КХЛ.

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