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«Металлург» одержал уверенную победу над «Куньлунем»

Хоккей

Магнитогорский «Металлург» на домашней арене оказался сильнее китайского «Куньлунь Ред Стар», встреча завершилась со счётом 4:1. Китайский коллектив проиграл пять из последних шести встреч.

В составе хозяев заброшенными шайбами сумели отметиться Мэтт Эллисон, Войтек Вольски, Сергей Мозякин и Евгений Тимкин. Единственный гол «Ред Стар» записал на свой счёт Жильбер Брюле.

КХЛ - регулярный чемпионат
22 января 2018, понедельник. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
4 : 1
0:0, 1:1, 3:0
Куньлунь Ред Стар
Пекин
1:0 – Эллисон (Вольски, Коварж) – 20:35 (5x4), 1:1 – Брюле (Дефацио, Бек) – 27:36 (5x5), 2:1 – Вольски – 46:51 (5x5), 3:1 – Мозякин (Ли, Вольски) – 53:21 (5x4), 4:1 – Тимкин (Кокарев) – 53:50 (5x5)

Посмотреть видео с опасными моментами можно на официальном сайте КХЛ.

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