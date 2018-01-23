Василевский совершил красивый сейв, остановив выход два в одного

«Тампа-Бэй Лайтнинг» одержал победу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Чикаго Блэкхоукс» со счётом 2:0.



Вратарь Андрей Василевский отразил 40 бросков по воротам и оформил седьмой «сухарь» в сезоне. В первом периоде при счёте 0:0 «Тампа» пропустила контратаку два в одного. Патрик Кейн прострелил на дальнюю штангу, где в касание передачу замыкал Патрик Шарп, но российский голкипер успел переместиться и совершил красивый сейв.

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Василевский повторил рекорд Хабибулина! 40 сейвов и 7-й «сухарь» в сезоне А Якупов забил первый раз за месяц, но сделал это красиво.

Видео сейва Василевского можно посмотреть также на официальном сайте НХЛ.