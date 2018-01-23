Артём Анисимов провёл первый матч после травмы и заработал «-2» при счёте 0:2

Нападающий «Чикаго Блэкхоукс» Артём Анисимов восстановился после травмы и провёл первый матч с 28 декабря.
Он принял участие в игре с «Тампа-Бэй Лайтнинг», не набрал очков, провёл на площадке 15 минут 30 секунд, провёл один силовой приём и заблокировал один бросок, выиграл три вбрасывания из пяти и заработал показатель полезности «-2» при счёте 0:2.
В текущем сезоне на счету россиянина 37 матчей и 18 (13+5) баллов за результативность при показателе полезности «-1».
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