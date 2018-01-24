Маккиннон: Якупов лучше всех в «Колорадо» играет в настольный теннис

Лучший бомбардир «Колорадо Эвеланш» нападающий Натан Маккиннон оценил способность своих одноклубников в игре в настольный теннис во время подготовки к хоккейным матчам.

«Недавно нам в раздевалку поставили теннисный стол. Наиль Якупов – однозначно лучший теннисист среди нас, но и я вхожу в число претендентов. Не скажу, что я очень крут, тоже проигрываю. Особенно мне не нравится, когда меня обыгрывает наш защитник Тайсон Бэрри», — приводит слова Маккиннона обозреватель Sportsnet Эллиотт Фридман.

На счету Якупова в нынешнем регулярном чемпионате 15 (9+6) очков в 41 игре. Маккиннон является вторым бомбардиром текущего чемпионата НХЛ. Канадский хоккеист в 47 матчах забросил 24 шайбы и сделал 36 результативных передач.