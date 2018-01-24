Стали известны составы команд на матч «Спартак» — «Динамо» Рига

«Спартак» и рижское «Динамо» объявили составы на единственный матч игрового дня КХЛ, который начнётся в Москве в 19:30 мск.
«Спартак»:
Беспалов (Трушков);
Калинин – Кольцов, Хохлачёв – Стоу – Радил,
Лаюнен – Кулик, Лещенко – Дергачёв – Трунёв,
Осипов – Провольнев, Черных – Воронин – Мирнов,
Юдин, Подшендялов – Кузнецов – Талалуев, Цыплаков.
«Динамо» (Рига):
Калниньш (Армалис);
Салмела – Зиле, Редлихс – Бичевскис – Липсбергс,
Галвиньш – Балинскис, Индрашис – Евпалов – Дарзиньш,
Пуяц – Столлери, Букартс — Макмиллан — Разгалс,
Алишаускас, Гегерис – Мейя – Батия, Кулда.