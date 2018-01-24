Стали известны составы команд на матч «Спартак» — «Динамо» Рига

«Спартак» и рижское «Динамо» объявили составы на единственный матч игрового дня КХЛ, который начнётся в Москве в 19:30 мск.

«Спартак»:

Беспалов (Трушков);

Калинин – Кольцов, Хохлачёв – Стоу – Радил,

Лаюнен – Кулик, Лещенко – Дергачёв – Трунёв,

Осипов – Провольнев, Черных – Воронин – Мирнов,

Юдин, Подшендялов – Кузнецов – Талалуев, Цыплаков.

«Динамо» (Рига):

Калниньш (Армалис);

Салмела – Зиле, Редлихс – Бичевскис – Липсбергс,

Галвиньш – Балинскис, Индрашис – Евпалов – Дарзиньш,

Пуяц – Столлери, Букартс — Макмиллан — Разгалс,

Алишаускас, Гегерис – Мейя – Батия, Кулда.