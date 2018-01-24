Воронин: в большинстве у «Спартака» мастеровитые ребята, они приносят результат

Нападающий «Спартака» Артём Воронин рассказал о своих впечатлениях от матча с рижским «Динамо» (5:2).

«Мы начали с первого периода что-то искать и выдумывать, но тренеры сказали нам: побросайте сначала. Надо было чуть-чуть поддавить соперника, а потом всё начало бы само собой получаться. В принципе, так всё и вышло. У Трунёва была травма. Мы и до этого играли вместе с Мирновым. У моего партнёра Анатолия Никонцева тяжёлая травма, он сейчас восстанавливается. Естественно, я готов сыграть с любым, как и каждый игрок в нашей лиге, да и в любом виде спорта.

Мирнов сделал ошибку в первом голе рижан? Всё бывает, это хоккей. Такое бывает у каждого человека. Вроде бы простая ситуация, но ты ошибся на ровном месте. Это то же самое, если ты чашку разбил, это нормальное явление. Главное, что Игорь не раскис и мы продолжили дальше играть.

18-летний игрок рижан Гегерис забил 1-й гол в КХЛ после грубой ошибки Мирнова

В большинстве у нас сильные ребята играют. В спецбригаду можно поставить любых людей, но реализация при этом будет не такой высокой. У нас играют мастеровитые ребята, и у них получается приносить результат. Естественно, в паузе кто-то улетит, а кто-то займётся семейными делами. У каждого свой график. Нам дали неделю выходных. Думаю, этого достаточно. Нам бы, наверное, дали бы и больше, но получается так, что нам нужно сыграть со сборной. Но мы не против, нам достаточно недели. У меня улететь не получится. Получается так, что за весь сезон я ни разу не виделся с теми, кто живёт в километре от меня. Поэтому уделю время друзьям и семье. Хочется перезагрузиться», — передаёт слова Воронина корреспондент «Чемпионата» Владислав Уткин.