18-летний игрок рижан Гегерис забил 1-й гол в КХЛ после грубой ошибки Мирнова

18-летний форвард рижского «Динамо» Эмиль Гегерис забросил первую шайбу в карьере, сравняв счёт в матче со «Спартаком» в рамках регулярного чемпионата КХЛ. После первого периода счёт равный — 1:1.

Гегерис забросил шайбу на 19-й минуте матча, воспользовавшись грубейшей ошибкой нападающего «Спартака» Игоря Мирнова. 33-летний форвард хозяев не сумел исполнить поперечный пас в своей зоне на защитника Владислава Провольнева, Гегерис подхватил игровой снаряд и расстрелял ворота Никиты Беспалова.

Форвард рижского «Динамо» проводит 30-й матч в КХЛ. В предыдущих 29 играх на его счету было ноль очков за результативность.

Видео гола можно посмотреть на сайте КХЛ.