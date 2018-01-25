Кагарлицкий: у «Северстали» нервы на пределе, мы, как спартанцы, прижаты к скале

Нападающий череповецкой «Северстали» Дмитрий Кагарлицкий поделился мнением о борьбе за плей-офф. Сейчас череповецкий клуб находится на девятом месте в Западной конференции.



«У нас нервы на пределе ещё с середины чемпионата. Мы же летаем с шестого на девятое место в конференции и обратно. И теперь, как спартанцы, прижаты к скале. Отступать некуда. Ночами не спишь, обо всём думаешь. А так хочется поспать спокойно, с чувством выполненного долга», – приводит слова Кагарлицкого официальный сайт КХЛ.



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Битва Москвы и Череповца. Что осталось решить на Западе КХЛ? Для «Северстали» невыход в плей-офф может стоить прописки в КХЛ.