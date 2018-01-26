Вратарь «Анахайма» Миллер вышел на 1-е место в НХЛ по победам в серии буллитов

«Анахайм Дакс» вырвал победу у «Виннипег Джетс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на арене «Хонда-центр» в Анахайме и завершилась в серии буллитов со счётом 4:3 в пользу хозяев.

По ходу третьего периода матча основной голкипер «Дакс» Джон Гибсон получил травму, его заменил Райан Миллер, который и одержал победу в серии послематчевых бросков. Для Миллера эта победа стала 59-й в серии буллитов, что является лучшим результатом в истории НХЛ. Американский вратарь обогнал Хенрика Лундквиста (58). Тройку лучших замыкает Марк-Андре Флёри (53).