Дрегер: Войнову придётся через многое пройти, чтобы вернуться в НХЛ

Инсайдер TSN Даррен Дрегер рассказал о трудностях, с которыми столкнётся защитник СКА и сборной России Вячеслав Войнов, чтобы вернуться в НХЛ. Он был дисквалифицирован лигой после того, как признал вину в нанесении побоев жене, и уехал из США.
«Возвращение в НХЛ для Войнова будет небыстрым процессом. Во-первых, надо подать ходатайство о восстановлении в правах. Ожидается, что это случится после окончания сезона КХЛ, то есть в конце апреля или начале мая. Одновременно подойдёт к сроку последний год его контракта. После этого всё сложно. «Лос-Анджелес», за которым закреплены права на Войнова, мало что может сделать. Ему придётся встречаться с комиссаром НХЛ Гэри Беттмэном в рамках слушаний, кроме того ожидается, что по возвращении на него будет наложена дополнительная дисциплинарная дисквалификация. А ведь ещё иммиграционные проблемы. Так что ему нужно будет через многое пройти, чтобы вернуться в эту лигу», — сказал Дрегер.
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