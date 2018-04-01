Демченко будет защищать ворота «Трактора» во втором матче серии с «Ак Барсом»

Челябинский «Трактор» объявил состав на вторую игру финальной серии плей-офф Кубка Гагарина в Восточной конференции с казанским «Ак Барсом». Место в воротах занял Василий Демченко, который заменил на последнем рубеже обороны уральцев Павла Францоуза. В состав «Трактора» не вошёл Максим Якуценя. Его заменил Данил Губарев.

Демченко (Францоуз);

Шинин — Бэйлен, Виделль — Щехура — Гюнге;

А.Петров — Вишневский, Черников — Ю.Петров — Пеньковский;

Климонтов — Бородкин, Губарев — Рыбаков — Кокуёв;

Исаев, Кручинин — Шаров — Кравцов, Шолохов.

Начало встречи запланировано на 17:00 по московскому времени. Счёт в серии 1-0 в пользу «Ак Барса».

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Ак Барс» — «Трактор».



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