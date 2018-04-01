Токранов вернулся в состав «Ак Барса» и сыграет с «Трактором»

Казанский «Ак Барс» назвал состав на вторую игру финальной серии плей-офф Кубка Гагарина в Восточной конференции с челябинским «Трактором». Защитник Василий Токранов, из-за травмы пропустивший три последних матча, вернулся в строй. Он заменил в составе Романа Манухова.

Гарипов (Шарыченков);

Марков — Яруллин, Клинкхаммер — Ландер — Азеведу;

Батыршин — Лямкин, Зарипов — Ткачёв — Галиев;

Охтамаа — Токранов, Лукоянов — Бурмистров — Потапов;

Сидоров, Глухов — Свитов — Косов.

Начало встречи запланировано на 17:00 по московскому времени. Счёт в серии 1-0 в пользу «Ак Барса».

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Ак Барс» — «Трактор».



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