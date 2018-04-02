Сергеев: как бороться с хамством Коскинена? Да никак, просто голы надо забивать

Защитник ЦСКА Артём Сергеев прокомментировал поражение от СКА со счётом 2:5 в третьем матче финала Западной конференции. Счёт в серии 2-1 в пользу СКА.

«Плохо начали, во второй половине перестроились, будем работать дальше. У нас и у них есть моменты, просто надо забивать. Понятное дело, я допустил ошибку, но мы команда, играем дальше. Сегодня тоже было много стычек перед воротами, это нормально в хоккее. Если придётся, готов подраться. Коскинен хамит, и как с ним бороться? Да никак не надо бороться, просто голы надо забивать», — передаёт слова Сергеева корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.