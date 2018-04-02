Яковлев: СКА откатился назад при счёте 4:1 и был за это наказан

Защитник СКА Егор Яковлев подвёл итоги третьего матча финальной серии Западной конференции с ЦСКА, в котором его команда победила со счётом 5:2.

«Игру мы ещё не разбирали. Тренеры нам сказали продолжать в том же духе и всё будет нормально. В том, что мы играем с хоккеистами, с которыми выступали на Олимпиаде, я вижу только плюсы. Мы знаем их сильные стороны. При счёте 4:1 чуть-чуть откатились, и нас за это наказали. Будем работать над большинством, надо забивать. Мы неплохо играли в зоне ЦСКА. Безусловно, каждая победа важна в серии. Двигаемся дальше, каждая следующая игра будет ещё важнее. Прохоркин выбыл до конца серии? Каждый игрок на вес золота. Посмотрим, на сколько он выбыл», — передаёт слова Яковлева корреспондент “Чемпионата” Владислав Уткин.