Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Главная / Хоккей / КХЛ, плей-офф /

Яковлев: СКА откатился назад при счёте 4:1 и был за это наказан

Яковлев: СКА откатился назад при счёте 4:1 и был за это наказан
Хоккей / КХЛ, плей-офф

Защитник СКА Егор Яковлев подвёл итоги третьего матча финальной серии Западной конференции с ЦСКА, в котором его команда победила со счётом 5:2.

«Игру мы ещё не разбирали. Тренеры нам сказали продолжать в том же духе и всё будет нормально. В том, что мы играем с хоккеистами, с которыми выступали на Олимпиаде, я вижу только плюсы. Мы знаем их сильные стороны. При счёте 4:1 чуть-чуть откатились, и нас за это наказали. Будем работать над большинством, надо забивать. Мы неплохо играли в зоне ЦСКА. Безусловно, каждая победа важна в серии. Двигаемся дальше, каждая следующая игра будет ещё важнее. Прохоркин выбыл до конца серии? Каждый игрок на вес золота. Посмотрим, на сколько он выбыл», — передаёт слова Яковлева корреспондент “Чемпионата” Владислав Уткин.

Конец интриги? Мощный натиск СКА не выдержал даже Сорокин
ЦСКА на домашнем льду выглядел блекло. Так команду Олега Знарка не победить.
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент