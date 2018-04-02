Барабанов: СКА нужно работать над большинством, у Сорокина мало слабых мест

Нападающий СКА Александр Барабанов подвёл итоги третьего матча финальной серии Западной конференции с ЦСКА, в котором его команда победила со счётом 5:2.
«В эпизоде с голом Коскиранты и моей передачей всё звено здорово отработало. В итоге я отдал на Ярно, который открылся. Он бросил и забил. Вся команда работает для голов. Дай бог, чтобы он и дальше забивал. Завтра будем разбирать игру, обо всех ошибках нам скажут. Почему мало забивает Ковальчук? Задайте ему этот вопрос.
При счёте 4:1 в нашу пользу надо было себя в тонусе держать. У Сорокина мало слабых мест. Будем работать над тем, чтобы прибавить в игре в большинстве», — передаёт слова Барабанова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.
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