Барабанов: СКА нужно работать над большинством, у Сорокина мало слабых мест

Нападающий СКА Александр Барабанов подвёл итоги третьего матча финальной серии Западной конференции с ЦСКА, в котором его команда победила со счётом 5:2.

«В эпизоде с голом Коскиранты и моей передачей всё звено здорово отработало. В итоге я отдал на Ярно, который открылся. Он бросил и забил. Вся команда работает для голов. Дай бог, чтобы он и дальше забивал. Завтра будем разбирать игру, обо всех ошибках нам скажут. Почему мало забивает Ковальчук? Задайте ему этот вопрос.

При счёте 4:1 в нашу пользу надо было себя в тонусе держать. У Сорокина мало слабых мест. Будем работать над тем, чтобы прибавить в игре в большинстве», — передаёт слова Барабанова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.