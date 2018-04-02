Видеообзор третьего матча серии ЦСКА — СКА

Петербургский СКА оказался сильнее московского ЦСКА в третьем матче финала Кубка Гагарина в Западной конференции, встреча завершилась со счётом 5:2. Общий счёт в серии стал 2-1 в пользу подопечных Олега Знарка. Вашему вниманию предлагается видеообзор встречи.

Заброшенные шайбы на свой счёт в составе победителей сумели записать Патрик Торесен, Ярно Коскиранта, Патрик Херсли, Никита Гусев и Александр Барабанов, поразивший пустые ворота. В составе хозяев отличились Кирилл Петров и Михаил Григоренко. После шайбы Гусева Ларс Юханссон заменил Илью Сорокина на последнем рубеже ЦСКА.

Посмотреть видео можно также на официальном сайте КХЛ.