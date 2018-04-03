«Миннесота» стала 4-й командой на Западе, вышедшей в плей-офф НХЛ

«Миннесота Уайлд» гарантировал себе место в розыгрыше Кубка Стэнли после того, как «Колорадо Эвеланш» не смог набрать очков в матче с «Лос-Анджелес Кингз» (1:3).

«Миннесота» вышла в плей-офф в шестой раз подряд и в девятый раз в своей истории. Ранее участие в Кубке Стэнли на Западе себе обеспечили «Нэшвилл Предаторз», «Виннипег Джетс» и Вегас Голден Найтс».

Продолжают вести борьбу за попадание в плей-офф «Лос-Анджелес Кингз» (96 очков после 80 матчей), «Анахайм Дакс» (95 баллов после 79 матчей), «Колорадо Эвеланш» — 93 очка в 80 матчах и занимающий девятое место «Сент-Луис Блюз» — 92 очка в 79 играх.