«Локомотив» подтвердил подписание нового контракта с Квартальновым

Президент ярославского «Локомотива» Юрий Яковлев подтвердил подписание нового контракта с главным тренером Дмитрием Квартальновым.



«Контракт с главным тренером — Дмитрием Квартальновым — продлён на год. Очень большой плюс — Квартальнов стал привлекать молодёжь. Однако аспектов довольно много. Работа с молодёжью крайне тяжёлая, потому что воспитать хоккеиста довольно сложно. При этом многие тренеры боятся ставить молодых игроков, поскольку это риск. В данной ситуации мы благодарны нашему тренерскому штабу за доверие к молодым ребятам», — приводит слова Яковлева официальная группа «Локомотива» «ВКонтакте».

Разные планеты. Квартальнов вновь не прошёл СКА «Армейцам» хватило пяти матчей, чтобы расправиться с «Локомотивом». В Петербурге ярославцы почти не боролись.