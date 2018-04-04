Сергачёв: в этом сезоне стал лучше играть в защите, хотя были и падения

Защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаил Сергачёв поделился мнением о том, как складывается сезон для команды и для него лично.

«Конечно, очень важно снова начать побеждать. Мы, можно сказать, оказались в яме, проиграв до этого три матча подряд. Хотя, на мой взгляд, прибавляли с каждой игрой даже на неудачном отрезке.

Понятно, что неприятно проигрывать и быть вторыми. У нас задача быть первыми везде. Но это НХЛ, здесь масса хороших команд. Будем стараться, развиваться и готовить себя к плей-офф. «Бостон Брюинз» тоже не может всегда выигрывать.

Некоторые команды пытаются выйти в плей-офф, у них по-прежнему есть шансы. Те, кто не попадает, пробуют своих молодых ребят, а те бегут и атакуют. Безусловно, уровень интенсивности повысился и играть тяжелее.

У меня в этом сезоне были и взлёты, и падения. Несмотря на тяжёлые моменты, считаю, что стал лучше играть в защите. Если буду надёжен в плей-офф именно в защите, то всё будет нормально. Это будет означать, что подготовил себя хорошо. Команда у нас сильная, и линия обороны тоже. Все должны дружно играть в один хоккей и стараться выиграть каждый матч», — цитирует игрока официальный сайт НХЛ.