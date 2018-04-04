Знарок: третий период должны были начать в большинстве, а не «4 на 4»

Главный тренер СКА Олег Знарок прокомментировал исход встречи против ЦСКА (1:2, 2-2 в серии).



«С одним голом, наверное, не выиграешь матч. Хорошие моменты были, нужно было забивать. Не очень хорошо, что получили два быстрых гола в начале третьего периода. Думаю, там мы должны были играть в большинстве, а не «4 на 4». Что с Торесеном после удара Пашнина? В плане? Это хоккей», — передаёт слова Знарка корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

Видео эпизода также можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.