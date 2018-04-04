Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
UFC 223: Пресс-конференция перед боем
Матч-центр:
Главная / Хоккей / КХЛ, плей-офф /

Скотт: хороший матч для ЦСКА, победа была на характере

Скотт: хороший матч для ЦСКА, победа была на характере
Хоккей / КХЛ, плей-офф

Нападающий ЦСКА Грег Скотт прокомментировал победу над СКА со счётом 2:1 в четвёртом матче финала Западной конференции. Счёт в серии — 2-2.

«Хороший матч для ЦСКА. Победа была на характере, мы с партнёрами сыграли здорово, смогли проявить себя. Плэтт — отличный игрок, у него большой опыт, но у нас все ребята сильные», — передаёт слова Скотта корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.

В нынешнем розыгрыше плей-офф КХЛ Скотт провёл 11 матчей, в которых записал на свой счёт 3 (1+2) результативных балла.

СКА уже повёл — 3-1… Но ЦСКА воскрес, и теперь попробуй их обыграй
Команда Олега Знарка слишком рано уверовала в итоговую победу.
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент