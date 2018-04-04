Скотт: хороший матч для ЦСКА, победа была на характере

Нападающий ЦСКА Грег Скотт прокомментировал победу над СКА со счётом 2:1 в четвёртом матче финала Западной конференции. Счёт в серии — 2-2.
«Хороший матч для ЦСКА. Победа была на характере, мы с партнёрами сыграли здорово, смогли проявить себя. Плэтт — отличный игрок, у него большой опыт, но у нас все ребята сильные», — передаёт слова Скотта корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.
В нынешнем розыгрыше плей-офф КХЛ Скотт провёл 11 матчей, в которых записал на свой счёт 3 (1+2) результативных балла.
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