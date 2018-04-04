Марченко: впечатление от матча хорошее, главное, выиграли

Защитник ЦСКА Алексей Марченко поделился впечатлениями от встречи с командой СКА в финальной серии Западной конференции (2:1, 2-2 в серии).

«В перерыве Никитин сказал, чтобы продолжали так же активно работать в чужой зоне. Рвались к воротам, в итоге наши броски достигли успеха. Мне кажется, мы здорово провели всю игру. Надо было продолжать искать свои моменты дальше. Серия до четырёх побед в любом случае. Впечатление от матча хорошее, главное, выиграли», — передаёт слова Марченко корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.