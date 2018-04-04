Пашнин: наша драка с Ковальчуком? Да ничего не случилось, это плей-офф

Защитник ЦСКА Михаил Пашнин рассказал об эмоциях от драки с нападающим СКА Ильёй Ковальчуком в матче финальной серии Западной конференции КХЛ.

«Наша драка с Ковальчуком? Да ничего не случилось, это плей-офф, эмоции бьют через край. Партнёры заступаются друг за друга. Это нормально. С Торесеном я ничего не делал, просто играем в хоккей. Все команды бьются не на жизнь, а на смерть. Так что выходим на игру, как на последнюю. Никто никого не цепляет, просто выкладываемся на полную, от нас этого требуют. Надо играть с сердцем, получать удовольствие. Это наше любимое дело», — передаёт слова Пашнина корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

Видео драки также можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.