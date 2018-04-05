Старков: Зубов — харизматичный человек. У него взгляд, будто он видит насквозь

18-летний нападающий хоккейного клуба «Сочи» Степан Старков поделился впечатлениями от работы с главным тренером команды Сергеем Зубовым.

«Сергей Зубов очень много подсказывал на тренировках, говорил, что необходимо исправить, чтобы закрепиться в основном составе. Он очень харизматичный человек. У него такой взгляд… Кажется, он видит тебя насквозь. Каждая тренировка у него проходит на необычайном драйве. Его команда всегда заряжена, каждый хоккеист старается себя проявить. В то же время он умеет улыбаться, у нас было много позитива. Я бы не сказал, что он строгий тренер. Если и строгий, то только в меру. Сергей Александрович хорошо знает своё дело», — приводит слова молодого нападающего официальный сайт КХЛ.

В нынешнем сезоне Старков дебютировал в КХЛ, проведя 18 матчей в регулярном чемпионате и не набрав очков. В плей-офф Степан сыграл пять матчей и результативностью не отметился.