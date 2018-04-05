«Трактор» отправил в список травмированных Щехуру и Рыбакова

Челябинский «Трактор» поместил в список травмированных нападающих Александра Рыбакова и Пола Щехуру, сообщил генеральный менеджер клуба Евгений Губарев.



«В третьем матче серии с «Ак Барсом» мы понесли большие потери — выбыли из строя два центральных нападающих. Александр Рыбаков получил травму ноги после столкновения с Батыршиным. У Пола Щехуры в ранее травмированную стопу в третьем периоде попала шайба. После обследования выявлено новое повреждение, которое не позволяет даже надеть конёк. Оба хоккеиста, возможно, выбыли до конца сезона», — цитирует функционера официальная группа клуба в соцсети «ВКонтакте».

«Трактор» подвёл сын генменеджера. Это приговор? «Ак Барсу» до финала Кубка Гагарина осталась одна победа.