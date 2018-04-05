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«Трактор» отправил в список травмированных Щехуру и Рыбакова

«Трактор» отправил в список травмированных Щехуру и Рыбакова
Хоккей / КХЛ, плей-офф

Челябинский «Трактор» поместил в список травмированных нападающих Александра Рыбакова и Пола Щехуру, сообщил генеральный менеджер клуба Евгений Губарев.

«В третьем матче серии с «Ак Барсом» мы понесли большие потери — выбыли из строя два центральных нападающих. Александр Рыбаков получил травму ноги после столкновения с Батыршиным. У Пола Щехуры в ранее травмированную стопу в третьем периоде попала шайба. После обследования выявлено новое повреждение, которое не позволяет даже надеть конёк. Оба хоккеиста, возможно, выбыли до конца сезона», — цитирует функционера официальная группа клуба в соцсети «ВКонтакте».

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