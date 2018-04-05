Кенневиль и Боумэн останутся в «Чикаго», несмотря на непопадание в плей-офф

Генеральный менеджер «Чикаго Блэкхоукс» Стэн Боумэн и главный тренер Джоэль Кенневилль продолжат работу с командой в сезоне-2018/19, информирует Chicago SunTimes со ссылкой на президента клуба Джона МакДонахью.



Напомним, «Чикаго» впервые с сезона-2009/09 не сумел попасть в розыгрыш Кубка Стэнли. У Кенневилля осталось ещё два года по контракту с «индейцами», за которые он получит около 12 млн долларов. На его счету три выигранных кубка Стэнли с «Чикаго».

Кит, Спецца и ещё 6 звёздных игроков НХЛ, проваливших сезон Контракты огромные, а отдачи почти никакой. Разве это нормально?

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