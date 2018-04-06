Фридман: после 15 апреля любая команда НХЛ может вести переговоры с Ковальчуком

Обозреватель канадского телеканала Sportsnet Эллиотт Фридман прокомментировал возможность возвращения нападающего питерского СКА Ильи Ковальчука в Национальную хоккейную лигу.

«На данный момент Илья по-прежнему занят в плей-офф КХЛ. Но 15 апреля ему исполняется 35 лет, и после этой даты любая команда Национальной хоккейной лиги может вести с ним переговоры. Официально контракт может быть подписан не раньше 1 июля, когда откроется рынок свободных агентов», — отметил Фридман.

Напомним, что в 2010 году Ковальчук заключил с «Нью-Джерси Дэвилз» 15-летний контракт на $ 100 млн, но три года спустя подписал бумаги о завершении карьеры в НХЛ и перешёл в СКА. Согласно правилам НХЛ, вернуться в лигу на правах свободного агента Ковальчук сможет после достижения возраста 35 лет.