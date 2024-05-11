Сборная Латвии в овертайме вырвала победу у Польши в матче чемпионата мира — 2024

Сегодня, 11 мая, на «Остравар-Арене» в Остраве (Чехия) завершился матч чемпионата мира по хоккею — 2024 между командами группы Б — сборными Польши и Латвии. Со счётом 5:4 в овертайме победу одержала латвийская национальная команда.
В составе польской сборной дублем отметился Кшиштоф Мациас. Одна заброшенная шайба на счету Камиля Валенга.
Голы в составе победителей забили Роберт Мамчицс, Родриго Аболс, Рихард Букартс и Каспарс Даугавиньш, оформивший дубль и решивший исход встречи.
Отметим, что шайба Мациаса стала первой для поляков на мировых первенствах за 22 года. Последний раз Польша забрасывала на ЧМ в 2002 году, в матче утешительного этапа с Японией.
Напомним, чемпионат мира по хоккею — 2024 проходит в Чехии с 10 по 26 мая в двух городах — Праге и Остраве.
- 11 мая 2024
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