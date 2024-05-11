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Латвия – Польша, результат матча 11 мая 2024, счет 5:4ОТ, ЧМ по хоккею 2024

Сборная Латвии в овертайме вырвала победу у Польши в матче чемпионата мира — 2024
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Сегодня, 11 мая, на «Остравар-Арене» в Остраве (Чехия) завершился матч чемпионата мира по хоккею — 2024 между командами группы Б — сборными Польши и Латвии. Со счётом 5:4 в овертайме победу одержала латвийская национальная команда.

ЧМ-2024 . Группа B
11 мая 2024, суббота. 17:20 МСК
Польша
Окончен
4 : 5
ОТ
Латвия
1:0 Мациас (Михальски) – 15:29     1:1 Мамчицс (Ансонс, Индрашис) – 22:18     2:1 Валенга (Урбанович, Дроня) – 28:15     2:2 Аболс (Даугавиньш) – 42:32 (sh)     3:2 Мациас (Дзюбиньски) – 47:56     3:3 Даугавиньш (Зиле, Дзиеркалс) – 52:25     3:4 Букартс (Букартс, Батня) – 54:54     4:4 Брык (Михальски) – 56:24     4:5 Даугавиньш (Аболс) – 63:29    

В составе польской сборной дублем отметился Кшиштоф Мациас. Одна заброшенная шайба на счету Камиля Валенга.

Голы в составе победителей забили Роберт Мамчицс, Родриго Аболс, Рихард Букартс и Каспарс Даугавиньш, оформивший дубль и решивший исход встречи.

Отметим, что шайба Мациаса стала первой для поляков на мировых первенствах за 22 года. Последний раз Польша забрасывала на ЧМ в 2002 году, в матче утешительного этапа с Японией.

Напомним, чемпионат мира по хоккею — 2024 проходит в Чехии с 10 по 26 мая в двух городах — Праге и Остраве.

Турнирная таблица чемпионата мира по хоккею - 2024
Календарь чемпионата мира по хоккею - 2024
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