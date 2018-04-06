Штястны: «Виннипегу» в серии с «Миннесотой» надо играть в командный хоккей

Форвард «Виннипег Джетс» Пол Штястны высказался об ожиданиях от серии плей-офф с «Миннесотой Уайлд». «Виннипег» занял второе место в Центральном дивизионе и будет иметь преимущество своего льда. «Миннесота» финиширует на третьей строчке.



«В Западной конференции не бывает проходных матчей. Они потеряли защитника Райана Сутера, но это ничего не меняет. В первую очередь нам надо играть в командный хоккей, и мы будем стремиться к этому с самого начала», — приводит слова Штясны официальный сайт НХЛ.



«Джетс» выиграли у «Уайлд» первые три матча из четырёх в этом сезоне, в том числе игру 27 ноября со счётом 7:2. В последней очной встрече победа осталась за «Миннесотой» (4:1).

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