Барабанов: у СКА нет отчаяния, серия до четырёх побед, надо проявлять характер

Нападающий СКА Александр Барабанов подвёл итоги пятого матча финальной серии плей-офф в Западной конференции с ЦСКА (0:1, 2-3 в серии).

«Не знаю, если честно, почему шайба не шла в ворота. Надо просто забивать. Некого упрекнуть. Мы от своей игры отталкиваться. Старались действовать агрессивно, у нас это получалось, только вот не забили. Ничего менять не надо, надо так же играть, и всё пойдёт. Нет никакого отчаяния, серия до четырёх побед. Надо проявлять характер», — передаёт слова Барабанова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.