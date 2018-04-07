Сборная России назвала состав на матч Еврочелленджа с командой Германии

Тренерский штаб олимпийской сборной России по хоккею определился с составом на матч с командой Германии в рамках Еврочелленджа. Начало встречи запланировано на 17:00 по московскому времени.

Бочаров (Судницин);

Трямкин (А) — Елесин, Кагарлицкий — Красковский (А) — Коршков;

Береглазов — Минеев, Кошелев — Семёнов — Михеев;

Кулик — Провольнев, Лещенко — Дергачёв — Хохлачёв;

Демидов — Верещагин, Падакин — Бывальцев — Ильенко;

Зернов.

Это второй матч между командами за два дня. Вчера, 6 апреля, сборная России одержала победу со счётом 4:1.