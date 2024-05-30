«Это моя идея». Курьянов обратился к болельщикам по поводу своей работы в тренерском штабе

Генеральный менеджер «Авангарда» Антон Курьянов обратился к болельщикам по поводу своей работы в тренерском штабе. Специалист войдёт в тренерский штаб омского клуба и будет отвечать за работу с нападающими, а также за большинство.

«Понимаю, что вы удивлены. Это нестандартная ситуация, когда один человек совмещает две разные должности, поэтому считаю важным объяснить вам в деталях, почему принято такое решение, как я к нему пришёл и чем могу быть полезен.

Это моя идея. Тщательно всё обдумал и обратился к главному тренеру Сергею Звягину с предложением. Он его одобрил. Я никогда не отходил от дел в команде. Весь прошлый сезон был погружен в жизнь команды, каждое утро смотрел тренировочный процесс, обсуждал детали с тренерами, общался с игроками в раздевалке, ездил во все поездки. Ребята меня знают, а я знаю их.

Все обязательства, закреплённые за генеральным менеджером, я буду исполнять в полном объёме. Только добавится чуть больше работы, а я с трибуны перемещусь на лёд – в остальном без изменений. Ближайшая цель – очень хочется выиграть Кубок Гагарина. На лавке я могу сделать больше, быть продуктивнее. И отдам для «Авангарда» все силы – как делал это в качестве хоккеиста и тренера много лет», — цитирует Курьянова пресс-служба клуба.

Ранее Курьянов уже входил в тренерский штаб «Авангарда», в том числе при завоевании Кубка Гагарина в 2021 году.