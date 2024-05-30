Генеральный менеджер «Сибири» рассказал о будущем в клубе нападающего Никиты Шашкова

Генеральный менеджер «Сибири» Виктор Меркулов рассказал о будущем в новосибирском клубе нападающего Никиты Шашкова.

«Да, ситуация может сложиться так, что Никита останется. Мы неоднократно разговаривали с ним, предлагали условия. Его позиция заключается в том, чтобы сменить команду. Поэтому может сложиться, что останется. Но диалог с его агентом складывается так, что он перейдёт», — передаёт слова Меркулова корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

В прошлом сезоне КХЛ новосибирская «Сибирь» завершила регулярный чемпионат на 10-м месте в таблице Восточной конференции. Новосибирский клуб по ходу сезона был лишён четырёх очков за нарушение регламента легионеров в заявке на матч КХЛ.